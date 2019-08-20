'Kayyım başkan'lardan kamuoyunu rahatlatan talimat

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

İçişleri Bakanlığı’nın, görevden aldığı HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının yerine atadığı valiler işe hızlı başladı. İlk icraat olarak HDP’li belediye tarafından göreve iade edilen terör suçlularını görevden uzaklaştırmak olan valiler, ikinci icraat olarak HDP’li başkanların 140 gün içerisinde yaptıkları ihalelerin, işe aldıkları personellerin ve belediyenin harcama kalemlerinin tek tek incelenmesi talimatını verdi.

Tüm ihaleler tek tek incelenecek

Edinilen bilgilere göre, her üç belediyeye kayyım olarak atanan valiler, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve HDP’li belediye başkanları tarafından görevlerine iade edilen personellerin İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirmesi yapılarak görevlerinden uzaklaştırılmasını, yerlerine ise HDP’li başkanların işten attığı personellerin işe alımlarını 10 gün içerisinde tamamlayacak. 4,5 ayda HDP’li başkanların yaptıkları ihaleleri, personele ödenen ücretleri, doğrudan teminle yaptırılan işleri, taşeronlardan hizmet satın alma yoluyla yapılan işlere bütçe aktarımını mercek altına alacak.