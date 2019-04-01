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Kayyım atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları, imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:38
Kayyım atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını aldı.

AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak da bulunuyor.

Öte yandan kayyum atanan belediyeler arasında bulunan kayyum atanan belediyelerden Tunceli de TKP, Ağrı'nın Tutak ilçesinde BBP, Batman'ın Beşiri ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ve Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Saadet Partisi'nin belediye başkan adayları seçimin galibi oldu

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 06:20
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Tunceli
  5. Bitlis
  6. Ağrı
  7. kayyum ataması
  8. Yerel seçimler
  9. haberler

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