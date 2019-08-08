KAYSO, Proje Destek Ofisi ve Km.0 Dış Ticaret Eğitimleri ile Üyelerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Devlet destekleri hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve Km.0 Dış Ticaret Eğitimleri ile bu hizmetlerden yararlanan üyelerimizin sayısının artırılması amacıyla Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) sanayicilere hizmet verilmeye devam ediliyor.

Proje Destek Ofisi Odası personelinden oluşan uzman kişiler Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri hakkında üyeleri bilgilendirirken, KOSGEB, ORAN, Erciyes Teknopark, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, EXİMBANK, KALDER’den gelen uzmanlar tarafından diğer devlet destekleri hakkında üyelerimize bilgi ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Km.0-Adım Adım Uluslararasılaşma İşlemleri ise, dış ticaret işlemlerine başlayabilmek için gerekli ilk adımları öğrenmek isteyen üyelere veya ilk uluslararası ticari faaliyetlerini gerçekleştirecek ancak bu işlemler için yeterli tecrübe ve bilgi sahibi olmayan üyelere yönelik tasarlanmış ücretsiz bir eğitim programı olarak hizmet sunmaktadır. KAYSO bünyesinde bu tür hizmetlerin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren üyelerimiz, söz konusu hizmetlerin güzel bir uygulamalar olduğunu belirterek, KAYSO yönetimine teşekkür etti.

Her iki hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgiyehttp://www.kayso.org.tr/sayfa/7/hizmetlerimiz.html link adresinden ulaşılabilmektedir.