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Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci sanayi üretimini değerlendirdi:
Ekonomi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci sanayi üretimini değerlendirdi:

"Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:23:02 -
KAYSO Başkanı Büyüksimitci sanayi üretimini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayi üretimindeki artışa ilişkin, "Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,4 arttığını hatırlattı.

Sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3,4 ve yıllık yüzde 10,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu hızlı toparlanma sanayinin çarklarının zor koşullarda bile döndüğünün göstergesidir ve ileriye dönük umutlarımızı daha da artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimindeki toparlanmanın üçüncü ve dördüncü çeyrek rakamlarına olumlu yansıyacağını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İnşallah sanayideki bu olumlu büyüme ve hızlı toparlanmanın diğer sektörlerimiz açısından da yaşanması en büyük temennimizdir. Bu rakamlardan yola çıkarak, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz. Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha hızlı bir çıkış yakalayarak, ilk iki çeyrekteki kayıplarımızı telafi edeceğiz. İnşallah 2020 yılını az da olsa büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum."

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