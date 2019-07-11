Kayserispor’un yeni transferleri idmanda Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni transferleri ilk idmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni transferleri ilk idmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için kadrosuna takviye yapan Kayserispor’da yeni transferler idmana çıktı. Kaleci Eray İşcan, stoper Benoit Poulain, sağ bek Dja Djedje idmana çıktı. Forvet Artem Kravets ile birlikte çalışan yeni transferler, düz koşu yaptı. Nefes açıcı hareketler yapan yeni futbolcular, sonrasında topla çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Dja Djedje’nin istekli oluşu da dikkat çekti.

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