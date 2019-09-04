Kayserispor’un rakibi Adanaspor İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arada TFF 1.

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arada TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Ligde geride kalan 3 hafta sonunda sadece 1 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Lige verilen 2 haftalık milli ara nedeniyle sarı kırmızılılar maç havasından kopmamak adına Cumartesi günü Kayseri’de TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile saat 19.00’de özel maçta karşı karşıya gelecek.

Adanaspor ile oynanacak olan hazırlık maçındateknik heyet sakatlıktan yeni çıkan isimlere ve ligde forma giyemeyen isimlere şans vermesi bekleniyor.

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