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Spor Kayserispor'un futbolcusundan Galatasaray itirafı
Spor

Kayserispor'un futbolcusundan Galatasaray itirafı

Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasraay'dan transfer teklifi aldığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:59:00 -
Kayserispor'un futbolcusundan Galatasaray itirafı

Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut, açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikoduları hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Olabilir. Bu yaz nasip değildi. Belki önümüzdeki yaz veya başka transfer dönemleri olabilir. Hiç belli olmaz. Daha önce Galatasaray ile ilgili bilgi bana gelmişti ama transfer işleriyle ben ilgilenmiyorum. Ben futbolumu oynarım. Ona da ben baksam menajere de ihtiyacım olmaz. Ben futbolumu oynar gerisini onlara bırakırım" açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor ile ilgili hiç haberim yok"

Trabzonspor'un kendisini devre arası transfer etmek istemesiyle ilgili iddialara da yanıt veren Bulut, "Trabzonspor ile ilgili hiç haberim yok. Trabzon haberleri zaten geçen seneden beri vardı. Baya duydum ama şu ana kadar Kayserispor'a teklif bulunmadılar galiba, öyle aldım haberi. Hayırlısı, ben futboluma bakıyorum. Kayserispor'un vereceği karara göre ben de kararımı veririm" şeklinde konuştu.

"Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum"

A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Çok mutluydum çağrıldığım için. Gerçekten insan bekliyor ama bir anlamda olabilir mi, olmayacak mı diye düşünüyor insan. Ben her zaman yüzde yüzümü veririm. Hak ettiğimi de düşünüyorum. İlk maçım olmadı ama önümüzdeki maçlar olabilir. Çalışmaya devam, nasipse olur. Hakkımızı kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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