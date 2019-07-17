Kayserispor’un Avusturya Kampı Başladı İstikbal Mobilya Kayserispor’un Avusturya kampı dün akşam üstü yaptığı antrenman ile başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Avusturya kampı dün akşam üstü yaptığı antrenman ile başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampı için gittiği Seefeld bölgesine öğlen saatlerinde ulaştı. Bir kaç saat dinlenen sarı-kırmızılı takım, akşam üstü Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleri ve top kontrolü ile başlayan antrenman çift kale maç ile sonlandı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman çift kale maçta oyuncuları sık sık uyardı.

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