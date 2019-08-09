Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp tesislerindeki yemeğe Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın ana sponsoru Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, İstikbol Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.