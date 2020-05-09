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Spor

Kayserispor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun mesajı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:35:29 -
Kayserispor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun mesajı.


Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübünde bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinden ardından birçok kulüp Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Beşiktaş. Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam” denildi.

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