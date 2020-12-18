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Spor Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin'den veda mesajı
Spor

Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin'den veda mesajı

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayınlayarak takım arkadaşlarına ve başkana teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:36:00 -
Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin'den veda mesajı

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı.

Bu sezon takım kaptanı olan ancak teknik direktör Samet Aybaba'nın gelmesinden sonra takım kaptanlığı elinden alınan ve Antalyaspor maçı öncesinde yapılan görüşme ile sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınan Hasan Hüseyin Acar, "İki buçuk yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanımızda olup, desteğini gösteren başkanımız Berna Gözbaşı'na ve temsilcim Cenk Melih Yazıcı'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'a 3 sezon önce transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, 7 Türkiye Kupası, 48 Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. 4 bin 145 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar 7 gol attı.

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