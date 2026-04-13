Kayserispor’da kaleci Bilal’e tepki dinmiyor: Ayarın bozulmuş, dikiş tutmuyor
Kayserispor taraftarı, geçen hafta Kasımpaşaspor kalecisinin kaleden kale gol atmasıyla eleştirdiği kaleci Bilal Bayazit’in bu kez Fenerbahçe’den 4 gol yemesine isyan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar 4-0 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasında açtıkları "Elin uzamıyor, dilin durmuyor ayarın bozulmuş dikiş tutmuyor" pankartıyla 27 yaşındaki kaleciye tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken düşme potasında bulunan Kayserispor'da taraftarlar, son haftalarda performansı eleştirilen kaleci Bilal Bayazit aleyhine pankart açtı.
Fenerbahçe maçında tribünlerde 'Elin uzamıyor, dilin durmuyor, ayarın bozulmuş dikiş tutmuyor' diye pankart açarak tepkisini gösteren Kayserispor taraftarı, maç esnasında da Bilal’e tepkisini dile getirdi.
Ligin kalan bölümlerinde kaleci Onurcan Piri’nin kalede olmasını da isteyen Kayserispor taraftarı, Bilal Bayazit’e karşı güvenini yitirmiş durumda.