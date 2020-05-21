  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Spor

Kayserispor’da, hazırlıklar hız kesmiyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:30:58 -
Kayserispor’da, hazırlıklar hız kesmiyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ertelenen Süper Lig’in açılması ile ilgili, 18 kulüp anlaşarak 12 Haziran’da maçların oynanmasına karar verdi. Ligin açılma haberi ile beraber Hes Kablo Kayserispor da hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde antrenman çalışmalarını sürerken, oyuncuların idmanlardaki enerjik halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı