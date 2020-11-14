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Spor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Spor

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:09:38 -
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.


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