Kayserispor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 26 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda istasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.