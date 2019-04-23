Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcuların topla koordinasyon ve şut çalışması yaptığı antrenman, taktik çalışmanın ardından sona erdi. Antrenmana, Galatasaray maçında köprücük kemiği kırılan ve ameliyat edilen Umut Bulut ile hafif sakatlığı bulunan Şamil Çinaz katılmadı.

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