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Spor Kayserispor'da 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi
Spor

Kayserispor'da 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı: - "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:07:20 -
Kayserispor'da 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un daha önce anlaşmaya vardığı 9 futbolcu, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.

Kayserispor tesislerinde düzenlenen toplu imza töreninde konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, biraz heyecanlı, maratonlu bir hafta sonu geçirdiklerini, bugün de lisansların tamamlanmasıyla imza törenine geçtiklerini söyledi.

Oyuncuları tanıtmak istediklerini belirten Gözbaşı, "Camiamıza, şehrimize, ligimize hayırlı olsun. Bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

Yeni transferlerin yanı sıra Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo'nun sözleşmelerini 2023 yılını da dahil ederek birer yıl daha uzattıklarını anlatan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"2023 yılında da aramızda olacaklar. Güzellik şuydu, kendileri bunu istediler. Bir zamanlar gidilmemesi tavsiye edilen kulübümüz, artık hiç kimsenin ayrılmak istemediği, kalmak istediği ve buraya gelmek istediği bir kulüp oldu. Bu konuda hem kendim hem yönetimim adına gururluyum. Kendileri zaten oyuncularımız ama 3 yıl birlikte olacağımız için tekrardan teşekkür ediyorum."

Oyuncu Muğdat Çelik de geçen sene sakatlık yaşadığını anımsatarak, Kayserispor'da dolu dolu bir sezon geçirip iyi bir performans sergilemek ve takımına katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

Sakatlığının tamamen geçtiğini aktaran Muğdat, şu anda iyi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni transferler Aaron Lennon, Daniel Avramovski, Yaw Ackah, Dimitrios Kolovetsios, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ve Joseph Attamah, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı.


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