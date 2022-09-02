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Spor Kayserispor'a PFDK'dan ceza
Spor

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 19:43:00 -
Kayserispor'a PFDK'dan ceza

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geride kalan hafta Kayseri'de oynanan Kayserispor-Giresunspor maçında stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kayserispor kulübüne 400 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında, "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Giresunspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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