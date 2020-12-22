Kayserispor ve Sivasspor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

KAYSERİ / SİVAS (AA) - Kayserispor ve Sivasspor kulüpleri ile teknik direktörler Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'un eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı, Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba ise taziye mesajında, Özkan Sümer'in fikirleri, söylemleri, eylemleri ve dürüstlüğü ile tam bir futbol duayeni olduğunu belirterek, "Kendisini çok özleyeceğim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkan vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Özkan Sümer'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay da "Türk futbolunun efsanesi değerli hocam Özkan Sümer'i kaybettik. Hocamızı sevgi, saygı ve rahmetle hep anacağız. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.