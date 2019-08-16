0553 313 94 23

Kayserispor transferlerini tanıttı

- Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı 16 oyuncuyu basına ve kamuoyuna tanıttı- Kulüp başkanı Erol Bedir:"Yarın stadımızı öyle bir doldurup şenlendirelim ki buradan vurduğumuz ses İstanbul'dan, Antalya'dan, Rize'den duyulsun"- Teknik direktör Hikmet Karaman:"İnşallah yarın 3 puan alarak lige başlarız. Takım halinde sizlere en iyi futbolu sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

16 Ağustos 2019 Cuma 21:38
Kayserispor transferlerini tanıttı


KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce sözleşme imzaladığı 16 futbolcuyu basına ve kamuoyuna tanıttı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcular ve taraftarlar yer aldı.

Törende, sarı-kırmızılı kulübün daha önce anlaşmaya vardığı Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Yasir Subaşı, Pedro Henrique, Mert Kula, Ben Rienstra, Benoit Poulain, Eray İşcan, Ziya Alkurt, Miguel Lopes, İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Ramazan Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Aymen Abdennour ve Brice Dja Djedje ile sözleşmeleri uzatılan oyuncular tanıtıldı.


- "Nasıl başlarsak öyle gider"


Bedir, imza töreninde yaptığı konuşmada, herkese Kayserispor'un gücünü göstereceklerini söyledi.

Lige iyi başlamanın önemli olduğunu belirten Bedir, şunları kaydetti:

"İnşallah zaman içerisinde dosta düşmana, içeriye dışarıya, Kayserispor'un gücünün ne olduğu göstereceğiz. İnşallah Kayserispor 2019-2020 sezonuna mührünü basacak. Her türlü sıkıntının konuşulduğu, tartışıldığı belki de abartıldığı bir ortamda, hemen hemen Türkiye'deki tüm takımların tabiri caizse ağzının suyu akacak 17-18 transfer yaptık. Geçen sene bu takıma hizmet eden değerli arkadaşlarımızın birçoğunu takımda tuttuk. Şu anda Hikmet hocanın deyimiyle 'Tabanca gibi bir takım', keskin nişancısı Hikmet hocayla birlikte yarından itibaren huzurlarınızda. Nasıl başlarsak öyle gider. Yarın stadımızı öyle bir doldurup şenlendirelim ki buradan vurduğumuz ses İstanbul'dan, Antalya'dan, Rize'den duyulsun."

Bedir, 3830 kampanyasına da değinerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 aydır dillendirdiğimiz 3830 kampanyası yarın itibarıyla zannediyorum saat 21.00 civarında resmen başlayacak. İnşallah hem SMS'lerle hem diğer kampanya türleriyle Kayserispor'a nasıl destek verilirmiş emsallerimize gösteririz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız değişik programlar hazırladı ve hazırlıyor. Ben sadece bugün bunun sinyalini vermiş oldum."


- Karaman: "Kayserispor'da transfer bitmez"


Teknik direktör Hikmet Karaman, yeni sezonun iyi şekilde başlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Sahaya en iyi oyunu yansıtmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Karaman, şunları ifade etti:

"İnşallah yarın 3 puan alarak lige başlarız. Takım halinde sizlere en iyi futbolu sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yarın çok önemli bir gün. Bütün Kayseri'ye ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Ligde transferi henüz bitirmiş değiliz. Kayserispor'da transfer bitmez. Ancak yarın önemli bir gün. Buradaki oyuncularımızı 90 dakika boyunca sabırla motive etmek zorundayız. Biz de teknik heyet ve futbolcular olarak farklı bir tempo ve oyun anlayışıyla 90 dakika sonunda tribünleri selamlayan bir takım görüntüsü vermek istiyoruz."

Takım adına konuşan Umut Bulut ise takıma yeni sezonda çok kaliteli ve iyi isimlerin katıldığını belirterek, "Yöneticilerimiz ve hocamız gereken çalışmaları yapıyor. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de Kayserispor taraftarına ihtiyacımız var. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni transfer olan oyuncular adına konuşan Abdennour, Kayserispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, ligde ellerinden gelenin en iyisini yaparak yıl sonu en iyi yerde olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:38
  1. Erol Bedir
  2. Hikmet Karaman
  3. İmza Töreni
  4. Kayserispor
  5. Umut Bulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum'
    1. 'Taraftarımızın önünde oynamak için..
    2. Libya'daki UMH'den uluslararası..
    3. Fenerbahçeli Rodrigues: Tek hedefimiz..
    4. Futbol: TFF 1. Lig
    5. Baraj göletinde akıntıya kapılan genç..
    6. Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    8. Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga..
    9. Kükürtlü sabunun cilde faydaları..
    10. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    11. Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı:..
    12. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha..
    13. Türk ailesinden esinlenerek Müslüman..
    14. Oğlu tarafından öldürülen kişinin..
    15. Hindistan "nükleer gücü ilk kullanan..
    16. Patates yüklü kamyon uçuruma..
    17. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    18. Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te
    19. İdlib’deki ölü sayısı 13’e yükseldi
    20. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    21. Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir..
    22. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    23. Rusya mutabakatı yerle bir edip..
    24. Elma sirkesiyle yüz yıkamanın..
    25. 2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi..
    26. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
    27. İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20..
    28. Putin mısır tarlasına uçak indiren..
    29. 'Dijital veri sermayemizi korumalıyız'
    30. Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!