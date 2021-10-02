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Spor Kayserispor-Trabzonspor maçında olay! Bakasetas neye uğradığını şaşırdı
Spor

Kayserispor-Trabzonspor maçında olay! Bakasetas neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atlayan bir taraftar bordo mavililerin ilk gölünü kaydeden Bakasetas'in üzerine yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:44:00 -
Kayserispor-Trabzonspor maçında olay! Bakasetas neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ederken 44. dakikada tatsız bir olay yaşandı.

Bir Kayserispor taraftarı sahaya girdi. Sahaya giren taraftar, Trabzonspor'un golünü atan Anastasios Bakasetas'ın üzerine yürüdü.

Bakasetas'a tepki gösteren taraftara kısa süre içerisinde Kayserisporlu oyuncular ve güvenlik güçleri müdahale etti.

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