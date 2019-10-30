Kayserispor teknik direktörü kim oldu?

Son dakikada teknik direktörünü üçüncü kez değiştiren Kayserispor'un yeni teknik direktörü bir hayli merak konusu. Kayserispor'un yeni teknik direktörü kim? Samet Aybaba'dan sonra Kayserispor'a kim geldi? İşte detaylar...

Samet Aybaba'dan sonra teknik direktörlük koltuğu, Bülent Uygun'a geçti. Bülent Uygun, Kayseri ekibinin bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten teklif alan ve görüşmeler için Kayseri'ye giden Bülent Uygun; "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" şeklinde açıklamada bulundu.

Bülent Uygun kimdir?

Bülent Uygun 1 Ağustos 1971 yılı Adapazarı doğumlu, teknik direktör ve forvet mevkisinde oynayan eski futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.



17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp Genç Millî Takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu, Sakaryaspor futbolunun anlamı, düşüncesi ve sevgisi oldu, burada şampiyonluklar, başarılar ve eğlenceli 4 yıl yaşadı.



Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.Geldiği ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşadı. Sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giyip Süper Ligde 85 gol atma başarısını gösterip 2001 sezonunda Sivasspor'da 30 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Teknik adamlık kariyerine 2008'da Sivasspor'da adım atan Bülent Uygun, sonrasında Bucaspor ve Eskişehirspor'u çalıştırdı.Eskişehirspor'da 2010-11 sezonunun 8. haftasında Rıza Çalımbay kulüple yollarını ayırmasının ardından göreve geldi ve sezonu 7. sırada bitirdiler.



2011-12 sezonunda 1. Lig'in bitimine 7 hafta kala Hüsnü Özkara'nın yerine Elazığspor'un başına geçen Uygun, takımı Süper Lig'e çıkarırken yaptığı 21 transferle büyük eleştiri topladı. Stadı tadilatta olduğu için ilk 3 iç saha maçını farklı şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'la Süper Lig'in 7. Haftası'na dek yalnızca 2 puan toplayabilen Bülent Uygun, 7. Hafta'da Bordo-Beyazlı Ekibin kendi sahasında oynadığı ilk maç olan Akhisar Belediyespor karşısında alınan beraberliğin ardından istifa etti. İstifasının ardından hem kendisi hem de Elazığspor yönetimi, duygu dolu mesajlar yayınlayarak birbirlerine olan bağlılıklarını belirttiler.



07.02.2013 tarihinde Gaziantepsporla anlaşmıştır. 11.11.2013 tarihinde Gaziantepspor Teknik Direktörlüğünden istifa etmiştir.Aralık 2013'te ise Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal SC ile 6 aylık kontrat imzalamıştır.

Bülent Uygun böylelikle Katar Ligi tarihindeki ilk Türk olmuştur. İlk maçında El Arabi takımına karşı takımını yöneten Uygun, ligde 3 haftadır yenilmeyen ve kalesinde gol dahi görmeyen El Arabi'yi 1-0 mağlup etmiştir. Bunun yanı sıra takımı kendi adına sezonun ilk galibiyetini almıştır. Bu maçın hemen ardından Belçikalı ünlü teknik adam Erik Gerets'in çalıştırdığı Lekhwiya SC ile karşılaşan takımı, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenmiştir. Maçtan sonra ise Çok eksiği olan, ligin son sırasında yer alan bir takım olarak böyle bir fark elde etmemiz büyük başarı. İnşallah her geçen gün daha da iyi olacağız açıklamalarında bulunmuştur. 13 Aralık 2016 tarihinde, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

En son Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörlüğünü yapan Uygun, şimdi ise Kayserispor teknik direktörlüğünü üstlendi.