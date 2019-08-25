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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bu sene bir takım düşsün

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından ses getirecek ifadelerde bulundu.

25 Ağustos 2019 Pazar 02:00
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bu sene bir takım düşsün

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk yarıyı önde bitirerek içeri girmeleri gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Türk futbolunun ortak bir sorunu olduğunu, bunun başında ekonomik nedenlerin geldiğini anlatan Karaman, "Bugünkü maç içinde yaşadıklarım var. 16-19 yaş grubu oyuncularım var. Faul aldı, o faul gol oldu. İlk yarı skoru alıp içeri girmemiz lazımdı. 1-0 mağlup duruma düştük." dedi.

Karşılaşmada oyuncu değiştirmenin zorluğuna dikkati çeken Karaman, "O kadar zor ki. Ankaragücü'nün geçen sene kadrosundan iki kaybı var. Biz yeni bir kadro kurduk. Üç oyuncu daha geldi. Takımlar 5-7 hafta arası hazırlık kampı yapıyor. Bu kampın amacı takımı lige hazırlamak. Türkiye'de hangi takım komple bir takımla kampa gidiyor?" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bir takım düşsün''

"Bu sene bir takım düşsün" fikrini ortaya atan tecrübeli teknik direktör, "Yine üç takım çıksın, yirmi takım olsun. Her teknik adam 17-18 yaşındaki bebeleri oyuna sokar. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Mağlup bitirsek 'neden onu soktun' derler. Bir takım düşecekse genç oyuncuları oynatır. Bu transferler yapılmasa baskı altındayız. Futbol, ekonomi anlamında iyi durumda değil. İki sene sonra ne olacak?" şeklinde görüş belirtti.

Hikmet Karaman, "İlk devre bakıyorsun rakibimizin de Aydın'ın olduğu pozisyonlarda genç oyuncuyu alıp oynatacaksın ama yapamıyorum. Bir takım düşerse ekonomisi ve lisansı olmayan kulüpler rahatlık yaşar. Ankaragücü neden lisansları çıkaramıyor? Biz de zor çıkardık. Kulüpleri nasıl kurtaracağız?" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 02:00
  1. Aydın
  2. Kayserispor
  3. Hikmet Karaman
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig
  6. Teknik direktör

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