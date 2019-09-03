Kayserispor taraftarından yeni marş
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.03 Eylül 2019 Salı 16:40
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’un taraftar grubu olan Kapalı Kale taraftarları, tribünleri hareketlendirecek yeni bir marş hazırladı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Tribün Lideri Çetin Uzunoğlu ve taraftarların yeraldığı toplantıda Ruh-i Revanım isimli marş seslendirildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının yeni marşı Ruh-i Revanım’ın sözleri şöyle:
Sen Ruh-i Revanım
Bitmeyen inancım
Kalbimdeki yaram
Başımdaki tacım
Derdime ilacım
Senle diner acım
Sensiz yaşayamam
Ölürüm Ben inan...
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