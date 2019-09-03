Kayserispor taraftarından yeni marş İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tribünde dile getirmek üzere yeni bir marş hazırladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un taraftar grubu olan Kapalı Kale taraftarları, tribünleri hareketlendirecek yeni bir marş hazırladı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Tribün Lideri Çetin Uzunoğlu ve taraftarların yeraldığı toplantıda Ruh-i Revanım isimli marş seslendirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının yeni marşı Ruh-i Revanım’ın sözleri şöyle:

Sen Ruh-i Revanım

Bitmeyen inancım

Kalbimdeki yaram

Başımdaki tacım

Derdime ilacım

Senle diner acım

Sensiz yaşayamam

Ölürüm Ben inan...

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