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Spor Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor
Spor

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:04:00 -
Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1
13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
15.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 2-0
17.Hafta Kayserispor-Gaziantep 0-0
19.Hafta Kayserispor-Sivasspor 3-1
20.Hafta Kayserispor-Altay 1-0
22.Hafta Kayserispor-Başakşehir 1-0
24.Hafta Kayserispor-Hatayspor 4-3
26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1

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