Kayserispor Mensah için rekor para istiyor!

Uzun bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde olan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için ülkesi Gana'dan yeni bir haber geldi.

Soccer Net adlı internet sitesi, Galatasaray'ın 25 yaşındaki 10 numaranın transferini yüksek bonservis bedeli nedeniyle şimdilik askıya aldığını duyurdu. Haberde Kayserispor'un 3.8 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı önceki gün yaptığı açıklamada, "Mensah'ımız var, istemeyen takım yok. Ama hiçbiriyle ilgili kesinleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.