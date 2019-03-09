0553 313 94 23

"Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek. Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız lazım" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
"Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının yollarını belirleyeceğini dile getirerek, "Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da 10 kişi kaldıkları mücadelede Fenerbahçe'ye şanssız şekilde 3-2 kaybettiklerini belirterek, puan kaybını telafi etmek istediklerini söyledi.

Gelecek haftalarda herhangi bir sıkıntıya girmemek için İstikbal Mobilya Kayserispor maçının çok değerli olduğuna işaret eden Kartal, "Ligde kalma yarışında özellikle iç saha maçları çok önemli. Biz de bu bilinçle sahamızda oynayacağımız maçta yara almak istemiyoruz. Ligde kalma yarışı çok çekişmeli ve en az 8 takım bu yarışın içinde. Bu gruptan ayrılmak zorundayız. İstikbal Mobilya Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek. Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız lazım." diye konuştu.

Kartal, şehrin ligin ikinci yarısında birbirine kenetlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başarının önemli sırrı birlik ve bütünlük. Camia olarak bütünlüğü bozmadan başarıya uzanacağız. Başarıya götüren yolun en büyük destekçisi taraftardır. Bizim taraftarımız ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. Takımıyla her yerde durmadan mücadele veriyor. Kayserispor maçında da onlara çok ihtiyacımız var. Maçta 90 dakika boyunca durmadan, sonuç ne olursa olsun takımlarını ileri taşımak için desteklerini bekliyoruz. Bu takım seyirci ile çok daha güzel."

Kartal, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Moroziuk'un forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:01
  1. İstanbul
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. Hasan Kartal
  5. İstikbal Mobilya Kayserispor
  6. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın şunu söylesin...
    1. Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın..
    2. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
    4. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    5. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    6. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    8. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    9. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    10. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    11. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    12. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    13. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    14. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    15. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    16. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    17. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    18. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    19. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    20. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    21. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
    22. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
    23. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
    24. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
    25. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
    26. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
    27. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
    28. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    29. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
    30. Bayrampaşalı çınarlar için özel çalışma
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı