Kayserispor ilk kez puanları paylaştı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, bu sezon ilk beraberliğini Karagümrük deplasmanında aldı.
TFF 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının 53. dakikasında Taulant Seferi’nin golü ile 1-0 öne geçen Kayserispor, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
5. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor 10 puan topladı. Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk olacak.
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