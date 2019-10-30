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Spor

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2019-10-30 17:28:00 -
Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan biri Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İşte, detaylar...

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe 3 Kasım Pazar günü Kayseri deplasmana çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

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