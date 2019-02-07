Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen Fenerbahçe ligde son iki maçını da kazandı. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen Fenerbahçe ligde son iki maçını da kazandı. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar... Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sezonun ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Fenerbahçe, yarın Kadir Has Stadı'nda Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele 20.30'da başlayacak ve naklen beIN Sports ekranlarında olacak. İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı. .

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