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Spor Kayserispor Fatih Terim'den ilk kez puan aldı
Spor

Kayserispor Fatih Terim'den ilk kez puan aldı

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 02:41:00 -
Kayserispor Fatih Terim'den ilk kez puan aldı

Galatasaray sahasında aldığı bu beraberlikle puanını 17 yaptı. Türk Telekom Stadı'nda 1-1 sonuçlanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir ilk yaşandı.

Opta'nın verilerine göre; Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a ilk kez puan verdi.

Terim'in takımları, daha önce Kayserispor ile oynadığı 9 maçı da kazanmıştı.

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