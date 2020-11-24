Kayserispor Fatih Terim'den ilk kez puan aldı
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray sahasında aldığı bu beraberlikle puanını 17 yaptı. Türk Telekom Stadı'nda 1-1 sonuçlanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir ilk yaşandı.
Opta'nın verilerine göre; Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a ilk kez puan verdi.
Terim'in takımları, daha önce Kayserispor ile oynadığı 9 maçı da kazanmıştı.