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Kayserispor fanatiği berber dükkanını sarı-kırmızıya boyadı

Kayseri’de yaşayan ve fanatik İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan Berber Durmuş Yıldız iş yerinin her yerini sarı-kırmızıya boyadı.

10 Eylül 2019 Salı 11:08
Kayserispor fanatiği berber dükkanını sarı-kırmızıya boyadı

Kayseri’de yaşayan ve fanatik İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan Berber Durmuş Yıldız iş yerinin her yerini sarı-kırmızıya boyadı.


Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde berberlik yapan 32 yaşındaki Durmuş Yıldız’ın İstikbal Mobilya Kayserispor sevgisi hayatının her yerine yansıyor. İlk olarak 1999 yılında abisiyle beraber İstikbal Mobilya Kayserispor maçına giden ve daha sonra stadyum çevresinde çekirdek satarak İstikbal Mobilya Kayserispor’a olan ilgisinin arttığını söyleyen Yıldız’ın 2 kızı da kendisi gibi fanatik İstikbal Mobilya Kayserisporlu. Hayalinde her zaman iş yerini ve evini sarı-kırmızı yapmak olan berber, iş yerini kendi aldığı ve arkadaşlarından gelen forma ve atkı hediyeleriyle donattı. Ayrıca fanatik berber küçük kızının adını da içi sarı dışı kırmızı gül anlamına gelen Gül Rana koydu.


Hayalinde her zaman kendi çocuklarını Kayserisporlu olarak yetiştirmek olduğunu söyleyen Durmuş Yıldız, “İstikbal Mobilya Kayserispor maceram 1999 yılında abimle beraber maça gitmemle başladı. Abimden geliyor geliyor bu sevgi. Abim daha öncesinde taraftar grubundaydı ve beni de maça götürdü. Daha sonrasında maçlarda çekirdek sattık ve bu sevgi orada başladı. İstikbal Mobilya Kayserisporlu olarak doğmadım ama sonradan bu sevgi hayatıma girdi. Kendi çocuklarım İstikbal Mobilya Kayserisporlu olarak doğdular çünkü bu kavram öncesinde yoktu ve insanlar yeni yeni kendi memleketinin takımını tutuyorlar. Benim de hayalimde kendi çocuklarımı Kayserisporlu olarak yetiştirmek vardı. Çok şükür iki kızım oldu ve onları da İstikbal Mobilya Kayserisporlu yaptım. İnşallah böyle de devam ederler. Hatta küçük kızımın adını da Gül Rana koydum, içi sarı dışı kırmızı gül anlamında” dedi.


Durmuş Yıldız, müşterilerinin maç saatlerinde tıraşa gelmediğini ve kendisinin İstikbal Mobilya Kayserispor’u bu kadar çok sevmesinden memnun olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Çocukluğumdan beri hayalimde kendi iş yerim veya bir evim olursa, her tarafını sarı kırmızı yapıp, formalarla süslemek vardı. Hayalim de gerçek oldu kendi çapımda yaptım. İş yerimi bu hale getirmek biraz zaman aldı aslında. Sağ olsun arkadaşlar forma hediye ettiler ve görenler hala getiriyorlar bu da bizim hediyemiz olsun diyerek. Trabzon’dan gelen arkadaşlarım vardı onlar da hediye ettiler formalarını. Burada olan arkadaşlarımız hediye getiriyorlar maçlarda aldıkları formaları ve atkıları. 2006 yılında aldığım bir atkı var ve onun ben de yeri çok ayrı. Onu istiyorlar ama vermiyorum. Müşterilerim çok güzel karşılıyorlar, seviniyorlar ve kendi memleketinin takımını bu kadar seven insan görmedik diyorlar. Keşke herkes benim gibi olsa. Özellikle maç günleri ve maç saatlerinde müşterilerim tıraşa gelmiyorlar. O saatlerde ya maç izleyeceğim ya da maçta olduğumu bildikleri için o saatlerde gelmiyorlar. Herkese şunu söylüyorum, kendi memleketinin takımlarını kendi çocuklarına ve ailelerine aşılasınlar. Ben çocuklarıma bu şekilde doğuştan aşıladım İstikbal Mobilya Kayserispor sevgisini. İstanbul takımlarını değil de, kendi takımlarını sevdirmeye çalışsınlar. Azimli olsunlar. İnşallah taraftarımız ve camiamız büyüyecek. Büyüyünce de güzel yerlere geleceğiz İnşallah.”

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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