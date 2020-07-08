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Spor

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:43:35 -
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktiksel çalışma yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı tamamladı.

Kayseri ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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