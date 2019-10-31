Kayserispor Bayrampaşa kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Bayrampaşa'yı konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Kayserispor Bayrampaşa kupa maçı ne zaman? Kayserispor Bayrampaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Bayrampaşa'yı konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Kayserispor Bayrampaşa kupa maçı ne zaman? Kayserispor Bayrampaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Kayserispor Bayrampaşa kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor Bayrampaşa kupa maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)