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Spor Kayserispor başkanından flaş açıklamalar
Spor

Kayserispor başkanından flaş açıklamalar

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı kulüp bünyesinde açılan futbol okullarını ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:49:00 -
Kayserispor başkanından flaş açıklamalar

Kayseri’de bulunan 14 merkezde eğitim veren Kayserispor Futbol Okulları’nı ziyaret eden Berna Gözbaşı, burada öğrencilerle sohbet edip, nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere futbol eğitimi dışında derslerinin de iyi olması gerektiğini kaydeden Berna Gözbaşı, çocuklara yabancı dillerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Hafta sonları futbol okullarını dolaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Altyapı bizim için çok önemli. Bizim kulübümüzün halihazırda altyapısı var. Altyapıya kaynak yaratmak için futbol okullarımızın sayısını artırıyoruz. Kayseri’de 14 futbol okulumuz var. Şehir dışında da 21 futbol okulumuzu faaliyete geçirmek üzere anlaşma imzalayacağız. Açacağımız futbol okulları ticari açıdan önemlidir. Ancak, asıl amacımız Kayseri’den ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden altyapıya kaynak oluşturmak. Bir anne olarak futbol eğitiminin dışında değerler eğitimi, yabancı dil eğitimi, iyi bir birey, iyi bir vatandaş olma eğitimleri de vermek istiyoruz. Gençlere Kayserispor sevgisini aşılamayı seviyorum. Kayserispor şehrimizin en güzel markasıdır. Spor ise birleştirici güçtür. Güncel meselelerimiz ayrı ama benim geleceğe bırakmak istediğim bu çocuklar" açıklamasında bulundu.

 

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