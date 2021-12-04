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Spor Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:43:00 -
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

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