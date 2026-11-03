Kayseri'nin merkezinde 4,19 milyar TL'lik 'devasa' inşaat

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4,19 milyar TL yatırım bedelli 2. Uygulama Etabı'ndaki çalışmaları şantiye alanında inceledi. İnceleme programında Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile yüklenici firma temsilcileri eşlik etti; projenin son durumunu Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen anlattı.

Büyükkılıç, projenin kapsamı, teknik altyapısı ve şehir merkezine kazandıracağı yeni yaşam alanlarıyla Kayseri'nin geleceği açısından önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Yalnızca otopark için 60 bin metrekare

Şantiyedeki incelemenin ardından konuşan Büyükkılıç, çalışmaların hummalı biçimde ilerlediğini belirtti: "836 bağımsız bölümden oluşan, zemin iyileştirmesi için gereken fore kazıklarıyla, otoparklarıyla adeta bir devasa inşaat. Sadece otoparka 60 bin metrekarelik bir alan gerektiren boyut var." Bağımsız bölümlerin sonradan "bereketlendiğini" söyleyen başkan, bunu "ayrı bir zenginlik" olarak nitelendirdi.

2. Uygulama Etabı sınırları içinde 13 blok ve zemin üzeri 135 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor; etapta zemin+6 kattan başlamak üzere 10 kat üzerinde yapı yer almıyor.

"Seyrinde gidiyor. Şehrin merkezinde, prestijli bir proje Sahabiyemiz" diyen Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın, bakanlığa ait kısımların da belediye tarafından kullanılabilmesi yönünde talimat verdiğini, kararın şehre son gelişinde alındığını aktardı. Başkan, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakana ve Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Bey'e teşekkür etti.

3. etapta 615 bağımsız bölümle yüzde 90 anlaşma

Projenin 3. Uygulama Etabı'nda bulunan 615 bağımsız bölümle yüzde 90 oranında anlaşma sağlandı. Tapu devir işlemlerinin ardından 3. etabın yıkım ve inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Büyükkılıç, amaçlarının şehirdeki yapıların bir an evvel dönüşmesini ve hemşehrilerin bu alanlardan sağlıklı biçimde yararlanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi; Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ile ekibini gayretlerinden dolayı tebrik etti. Şehrin ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar pek çok alanda dönüştüğünü, güzelleştiğini ve geliştiğini anlatan başkan, "Herhangi bir sıkıntı yok. Biz takipçisiyiz" dedi ve Kayseri'nin "adeta altın çağını" yaşadığını vurguladı.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019'da İstanbul'da düzenlenen 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne "En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü"nü kazandırmıştı.