Kayseri'nin çöpü elektrik, gübre ve domatese dönüşüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düzenli Katı Atık Depolama Merkezinde yıllık 38 milyon kilovat/saat elektrik, 500 ton domates ve gübre üretiliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzenli Katı Atık Depolama Merkezi sayesinde atıklar gübreye, buradaki metan gazı enerji santralinde elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak su ile ısıtılan 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da domates üretimi gerçekleştiriyor.

Yıllık 38 milyon kilovat/saat elektrik, açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği serada da yılda 500 ton domates üretiliyor.



Alanda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve çalışmalar sayesinde hem daha temiz ve sağlıklı bir şehir oluşturulduğunu hem de ekonomik kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Merkezde 5 ilçenin çöplerinden oluşan katı atık depolama sahasında yapılanma sonrası 4 bin metrekarelik kompost alanda gübre ürettiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sahada oluşan metan gazını enerji santraline yönlendiriyor ve buradan elektrik üretiyoruz. Enerji santralinde ortaya çıkan 60 derece sıcaklığındaki suyu da 10 bin metrekare alana kurulu seramızda kullanarak topraksız tarımla yıllık 500 ton domates üretiyoruz. Yürütülen faaliyetlerle hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de çevreyi koruyoruz. Böylece şehrimize önemli bir değer katıyoruz. Elbette inancımızın, kültürümüzün gereği çevreyi korumak, çevreye sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımız. Belediye olarak sıfır atık projesine de büyük desteği veriyoruz."