Kayserili sporcular Slovenya’dan altın madalya kazandı Slovenya’nın Radovljica kentinde yapılan 5.

Slovenya’nın Radovljica kentinde yapılan 5.Açık Su Yarışlarında Açık Su Yüzme Milli Takımımız adını ilk üçe yazdırdı.

Slovenya’ya da gerçekleşen yarışa Kayseri’den Berat Koca, Furkan Altuntaş, Emrullah Gümüş, H.Mert Günay, Davut Erdoğan, Nigar Berna Ateş, Naime Akkaya ay yıldızlı mayo ile ülkemizi temsil ettiler.

Slovenya Open 5 km yarışlarında Tohm Kayseri Yüzme sporcusu Nigar Berna Ateş 1.02.32:28’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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