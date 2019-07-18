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Kayserili Muaythai sporcularından Murat Eskici’ye ziyaret

18-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tayland Bankok’ta yapılacak olan Muaythai Dünya Şampiyonasına katılacak olan Kayserili Muaythai sporcularımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:27
Kayserili Muaythai sporcularından Murat Eskici’ye ziyaret

18-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tayland Bankok’ta yapılacak olan Muaythai Dünya Şampiyonasına katılacak olan Kayserili Muaythai sporcularımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.


Muay Thai Dünya Şampiyonası 18 - 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tayland Bonkok’ta yapılacak. Şampiyonaya Milli Takım adına Kayserili sporcularımızdan Büyük Erkekler A Class 51 kg Samet Kartal, A Class 57 kg Fatih Değer, A Class 60 kg Sercan Koç, A Class 81 kg Hakan Kara, Büyük Kadınlarda A Class +75 Mensure Karadayı, Büyük Bayanlar 48 kg Gülistan Turan katılma hakkı kazandı.


Bugün şampiyona için yola çıkacak olan sporcularımız dün Antrenörleri Göksel Cingöz ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi.


Sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Murat Eskici; Dünya Şampiyonasında kendilerinden derece beklediğini belirterek sporculara ve antrenörleri Milli Takım Baş Antrenörü Göksel Cingöz ile Milli Takım Antrenörü Yücel Haspolat’a başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:27
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