Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı Çocukların Yanında

2017 yılında kurulan Kansere Karşı BirlikteDerneği (KANKA), Kanser hastası çocuklarımızı en kaliteli imkanlar ile tedavi etmek, en kısa sürede iyileşmesini sağlamak ve çocuklarımızın bu zorlu süreci aileleri ile en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kanka Derneği ve Kayserili hayırseverlerin desteğiyle yapımına devam edilen Erciyes Çocuk Kemik İliği Nakil Hastanesi’nin tanıtımı toplantısı 1 Eylül’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nda düzenlendi. Toplantıya Kayseri Valisi Sayın Şehmus Günaydın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Başkanı Tahir Nursaçan, Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

KANKA Derneği ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde Kayseri’de yapımı devam eden ve en geç yıl sonuna kadar açılması planlanan Çocuk İlik Nakli hastanesi, Kayseri ve Türkiye’deki ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Hastanesi olma özelliğini taşımakla beraber, 8 bin metrekare alanda 5 katlı ve toplamda 60 yatak kapasiteli, 27 metrekare hasta odalarını kapsamakta.

İçerisinde çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri ve aile evi de bulunacak olan hastane Avrupa ülkelerine yetki ve kalite belgesi veren JACIE (Joint Accreditations Committe of ISCT and EMBT)’nin standartlarında olacak.