0553 313 94 23

Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı Çocukların Yanında

2017 yılında kurulan Kansere Karşı BirlikteDerneği (KANKA), Kanser hastası çocuklarımızı en kaliteli imkanlar ile tedavi etmek, en kısa sürede iyileşmesini sağlamak ve çocuklarımızın bu zorlu süreci aileleri ile en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı Çocukların Yanında

2017 yılında kurulan Kansere Karşı BirlikteDerneği (KANKA), Kanser hastası çocuklarımızı en kaliteli imkanlar ile tedavi etmek, en kısa sürede iyileşmesini sağlamak ve çocuklarımızın bu zorlu süreci aileleri ile en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.


Kanka Derneği ve Kayserili hayırseverlerin desteğiyle yapımına devam edilen Erciyes Çocuk Kemik İliği Nakil Hastanesi’nin tanıtımı toplantısı 1 Eylül’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nda düzenlendi. Toplantıya Kayseri Valisi Sayın Şehmus Günaydın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Başkanı Tahir Nursaçan, Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.


KANKA Derneği ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde Kayseri’de yapımı devam eden ve en geç yıl sonuna kadar açılması planlanan Çocuk İlik Nakli hastanesi, Kayseri ve Türkiye’deki ilk ve tek Çocuk Kemik İliği Hastanesi olma özelliğini taşımakla beraber, 8 bin metrekare alanda 5 katlı ve toplamda 60 yatak kapasiteli, 27 metrekare hasta odalarını kapsamakta.


İçerisinde çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri ve aile evi de bulunacak olan hastane Avrupa ülkelerine yetki ve kalite belgesi veren JACIE (Joint Accreditations Committe of ISCT and EMBT)’nin standartlarında olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasarda'da sürpriz ayrılık!
    1. Galatasarda'da sürpriz ayrılık!
    2. Başkan Aslan’ının yeni adli yıl mesajı
    3. Sakarya’da Jandarmanın Ağustos ayı..
    4. Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara..
    5. Kuveyt Emiri’nden ABD’ye sürpriz..
    6. Eskişehir’in kurtuluşunun 97...
    7. KADEM’den basın açıklaması
    8. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    9. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    10. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    11. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    12. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    13. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    14. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    15. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    16. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    17. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    18. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    19. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    20. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak