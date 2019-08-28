0553 313 94 23

Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denize kıyısı bulunmayan Kayseri’de yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatının yapıldığını söyleyerek, “Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirler arasında en fazla balık üreten ilk 3 şehirden biriyiz” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denize kıyısı bulunmayan Kayseri’de yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatının yapıldığını söyleyerek, “Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirler arasında en fazla balık üreten ilk 3 şehirden biriyiz” dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla beraber Pınarbaşı ilçesinde bulunan alabalık çiftliğini gezdi. Burada yetkililerden bilgiler alan Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirlerarasında Kayseri’nin en fazla balık üreten ilk 3 şehirden biri olduğunu söyleyen Şahin, “Kayseri, Türkiye’de denize kıyısı olmadan balık üreten ilk 3 şehirden bir tanesi. Bu tesislerde ki üretilen balıkların Türkiye’de ki tüm çiftliklere dağıtıldığı hatta ihracatta ülkemize ciddi gelirler elde ettiğimiz bir tesis. Kayseri özelinde bahsedecek olursak elimizde ki resmi rakamlara göre şuan da 185 milyon adet yumurta üretiyoruz. Bunun yavruya dönüşmüş hali 165-170 milyon aralığında. İlimizde ki kapasitemiz eğer son noktaya kadar zorlarsak 30 bin ton civarındayız. Fiili olarak uygulayabileceğimiz alan 21 bin ton civarında. Kayseri aynı zamanda su ürünlerinden ihracat yapan önemli illerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.


Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldığını kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Kayseri yıllık 9-10 milyon dolarlık ihracat yapan bir şehir. Bununla beraber ülkemizin protein ihtiyacının çok önemli bir kısmının karşılanmasında da ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Tüketicilere Kayseri ve Pınarbaşı alabalığını tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonra Kayseri’ye ciddi manada yatırımcıların gelmesi ve bu kapasiteye sahip bir şehirde ki balığın burada mamul hale gelip buradan öteye gitmesi gerekiyor. Biz hem Bakanlığımız olarak hem de Kayseri İl Müdürlüğü olarak bu tür yatırımcılarımızın yanındayız. Biz Kayseri’ye daha fazla yatırımcının gelmesini ve işleyecek tesislerimizin olmasını istiyoruz. Bu üretimlerin artmasını diliyoruz burada arttırdığımız her bir değer Türkiye’ye kazandırdığımız değerdir” diye konuştu.


Alabalık tesisi işletmecisi Ahmet Sermed de, “Burada irili ufaklı toplam bin tane havuzumuz var. Kuluçkahane olarak Türkiye’nin en çok yumurta üreten yeri burasıdır. Yılda bir sefer 3 ayrı yerde yumurta sağımı yapıyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları aynı zamanda Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ama büyük bir miktarını yavruya çeviriyoruz yumurta satma taraftarı değiliz. Yamula barajında 3 bin ton somon hedefimiz var yatırımlara başladık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi
    1. Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi
    2. Kahraman Gazi baba ocağına geldi
    3. Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt..
    4. Türkiye’nin ilk yerli ve milli..
    5. Kadınlara silah zoru ile fuhuş..
    6. ÇATOD’dan Murat’a ziyaret
    7. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    8. Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı
    9. Balıkesir Valisi Yazıcı’dan 30 Ağustos..
    10. Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret
    11. Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu..
    12. Tarihi Türkeli panayırı başlıyor
    13. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    14. Toplum gönüllüsü gençler ‘5. Nazım..
    15. Şehir hastanesi 9 ayda 1 milyonu aşkın..
    16. Basın mensupları yarın Kapalı Maraş’ı..
    17. Başkan Taban halkla buluştu
    18. Başkan Deveci: “31 Mart’tan sonra..
    19. Başkan Büyükkılıç, Tomarza’da..
    20. Emniyet Müdürlüğü önünde lastiği..
    21. Azez'de yerel polisler, titizlikle..
    22. Aydın’da devrilen servis otobüsü alev..
    23. Otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    24. Kayseri’den yılda 10 milyon dolarlık..
    25. İngiliz işverenler istihdam konusunda..
    26. Şüpheli valiz korkuttu
    27. Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanlık..
    28. SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    29. "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten..
    30. Kayıt alması gerekirken alışveriş..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...