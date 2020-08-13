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Aktüel

Kayseri'den 13 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:11:01 -
Kayseri'den 13 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

KAYSERİ (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 listesinde Kayseri'den 13 firma yer aldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, geçen yıl Kayseri'den 12 firmanın yer aldığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine bu yıl 13 firmanın girdiğini belirtti.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Büyüksimitci, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Ben sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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