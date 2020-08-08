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Aktüel

Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:07:43 -
Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Erdoğan (49) evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erdoğan pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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