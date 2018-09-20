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Kayseri'deki seri katil hakkında istenen ceza belli oldu!

Kayseri'de 6 kişiyi öldürüp, bu suçlardan 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar (39) hakkıında istenen ceza belli oldu. Seri katil Kayapınar, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:07
Kayseri'deki seri katil hakkında istenen ceza belli oldu!

Geçen 2 Ağustos'ta Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesinde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz'ı öldürdüğü ve silahını gasp ettiği iddiasıyla olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcılık cinayetle ilgli iddianamesini hazırlayarak, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hamdi Kayapınar'ın, 'Tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava tarihi belli olacak.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasasından yararlanarak tahliye edildi.

Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahini öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvarı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, Şubat 2017'de tahliy edildi.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ 'AV', KENDİNİ 'AVCI' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri av, gasp ettiği para ve eşyaları av ganimeti olarak gördüğünü anlatırken, kendisini de avcı diye isimlendirdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:07
  1. Kayseri
  2. Seri Katil
  3. Hamdi Kayapınar
  4. istenen ceza belli oldu
  5. ağırlaştırılmış müebbet

YORUM YAZ

  • ADEM OĞLUADEM OĞLU12 dk önce
    6 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ 16 YIL CEZA ALMIŞ BEN BÖYLE ADALETİN. !!!
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