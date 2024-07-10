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Gündem Kayseri'deki provokasyonlarda terör bağlantısı: Kayseri olayında PKK ve FETÖ izi ortaya çıktı
Gündem

Kayseri'deki provokasyonlarda terör bağlantısı: Kayseri olayında PKK ve FETÖ izi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:20:00 -
Kayseri'deki provokasyonlarda terör bağlantısı: Kayseri olayında PKK ve FETÖ izi ortaya çıktı

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğu cinsel istismar ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildiği öğrenildi. Yapılan çalışmalarla paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, Amerika ve Almanya bağlantılı hesapların da olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğu istismar olayıyla ilgili provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantılarının belirlendiğini aktardı.

Kayseri’den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye’nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar tespit edildi. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

"Hesaplar terör örgütleri tarafından maşa olarak kullanılıyor"

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirildi.
Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı belirlendi. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı değerlendirildi.
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