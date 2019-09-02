0553 313 94 23

Kayseri’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Kayseri’de dün kanal açma aracının bağ evine girmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 3’ü bugün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
Kayseri’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Kayseri’de dün kanal açma aracının bağ evine girmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 3’ü bugün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.


Hacılar ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan vidanjör bir bağ evine girdi. Kazada, vidanjörün içerisinde bulunan Ahmet Altıparmak, Ali Suna, Ahmet Karaçam vebağ evinde kalan Fatma Abravcı hayatını kaybetti. Ahmet Altıparmak ve Ali Suna’nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Hunat Camii’ne getirildi. Talihsiz işçilerin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, merhumların yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Enkaz altında hayatını kaybeden kadın da toprağa verildi.


Öte yandan, dünkü kazada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Abravcı’nın cenazesi de Kebir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumenin yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasarda'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor
    1. Galatasarda'da sürpriz ayrılık! Süper..
    2. Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara..
    3. Sakarya’da Jandarmanın Ağustos ayı..
    4. Başkan Aslan’ının yeni adli yıl mesajı
    5. Eskişehir’in kurtuluşunun 97...
    6. Kuveyt Emiri’nden ABD’ye sürpriz..
    7. KADEM’den basın açıklaması
    8. Gözde Kırdar milli takımı yalnız..
    9. 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi..
    10. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet..
    11. Güney Kore Devlet Başkanı Moon..
    12. Egemen Bağış: "Medya kurumlarının..
    13. Edirne’de adli yıl açılış töreni
    14. "Mavi Marmara Davası" avukatları..
    15. “Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü..
    16. PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın..
    17. Bozcaada’da karaya vuran gemi Sahil..
    18. Söke’de kurtuluş coşkusu Murat..
    19. Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim birinci..
    20. Büyükşehir’in yaz okullarına 10 bin..
    21. İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi..
    22. Fabrika yangını korkuttu
    23. Çınar, yapımı devam eden Gençlik..
    24. Turgutlu Belediyesinden potada dev..
    25. Karabük’te DEAŞ operasyonu
    26. İsrail hapishanelerindeki 200..
    27. Denizli Çivril 330 konutları ne zaman..
    28. Başkan Bozkurt’un 2 Eylül mesajı
    29. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
    30. Polis konuşturdu, evin adresini verdi!..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak