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Ekonomi Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
Ekonomi

Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:09:45 -
Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

ANKARA (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Sümer Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Sümer Mahallesi 11600 ada 1 No'lu parselde bulunan 3 bin 791,34 metrekare yüzölçümlü taşınmaza ilişkin görüşmede en yüksek teklif, 17 milyon 400 bin lirayla Feyfer İnşaat Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bulutbey İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Demirok Yapı Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Sümer Mahallesi 11601 ada 1 No'lu parselde bulunan 3 bin 908,13 metrekare yüzölçümlü taşınmaza ilişkin görüşmede ise en yüksek teklifi, 17 milyon 500 bin lirayla Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptı.




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