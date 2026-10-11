Kayseri'deki 1 milyon 260 bin metrekarelik park Green Flag Award'a layık görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, park ve yeşil alanlarda kalitenin, sürdürülebilirliğin ve başarılı yönetimin uluslararası göstergeleri arasında sayılan Green Flag Award (Yeşil Bayrak) ödülüne layık görüldü. Ödül, 07-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Peyzaj İstanbul Fuarı 2026 kapsamındaki törenle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne takdim edildi.

Green Flag Award değerlendirme heyeti, ödül öncesinde alanda inceleme gerçekleştirdi. Ödül; park ve yeşil alanların yönetimi, çevre kalitesi, sürdürülebilirlik ve ziyaretçilere sunulan hizmet standartları açısından uluslararası ölçekte önem taşıyor.

Ödülü Carl McClean takdim etti

Fuar kapsamında düzenlenen 5. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı'ndaki törende, Green Flag Award Uluslararası Program Geliştirme Müdürü Carl McClean ödülü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı'ya takdim etti.

Millet bahçesi bu ödülle, Kayseri'nin yeşil alan yönetimi ve çevre kalitesi konusundaki iddiasını uluslararası platformda ortaya koyan projeler arasına girdi.

Kayseri'nin en önemli yeşil yaşam alanlarından biri

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı park; doğayla iç içe vakit geçirmek, dinlenmek ve açık alanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlara geniş imkânlar sunuyor. Kent yaşamına nefes aldıran millet bahçesi yalnızca büyüklüğüyle değil, yeşil alanların korunması, geliştirilmesi ve vatandaşların kullanımına sunulması açısından da önem taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kayseri hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Bayrak ödülü, belediyenin yeşil alanları yalnızca artırmayı değil, uluslararası standartlarda yönetmeyi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen yaklaşımının göstergesi oldu.