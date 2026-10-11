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Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

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Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

Gözler artık salı günü Barça maçına çevrildi.

#1
Foto - Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

Uzun süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo geri dönüşe hazırlanıyor. Olayı şöyle özetlemek mümkün; Eğer sağ bekte hiçbir alternatif olmasaydı, Barcelona maçında riske edilebilirdi.

#2
Foto - Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

Galatasaray'da uzun süredir sakatlık problemiyle boğuşan Wilfried Singo'nun tedavi süreci çok iyi geçti. 25 yaşındaki savunmacı, risk alınması halinde salı günkü Barcelona karşılaşmasında da oynayabilir. Fakat Galatasaray Teknik Heyeti bu ihtimali düşünmüyor...

#3
Foto - Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

Sarı-Kırmızılılar, ligde son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. O karşılaşmada sağ bek olarak Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Ancak Roland Sallai de yedek kulübesindeydi. Yani Macar futbolcunun sakatlığı da sona erdi. Bu yüzden Singo'nun, Barcelona maçında süre alması beklenmiyor.

#4
Foto - Gözler artık salı günü Barça maçında: Singo tamam: Ama oynamayacak!

Galatasaray, 2025 yazında Monaco'ya 30.77 milyon euro ödeyerek Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. Fildişi Sahilli futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. 25 yaşındaki oyuncu, şans bulduğu maçlarda iyi performanslar sergiledi. Ancak uzun süreli sakatlıklar, kariyerine darbe vurdu. Üstelik 1.90 boyundaki futbolcunun Galatasaray öncesinde böyle ağır sağlık sorunları yoktu.

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